Serial killer do DF: Buscas e crimes continuam marcando seis dias de medo da população

A busca por Lázaro Barbosa Sousa, de 33 anos, acusado de assassinar uma família em Ceilândia, em Brasília, e continuar deixando rastros de violência por onde passa, está cada vez maior.

URGENTE: Há um serial killer agindo no Distrito Federal e os moradores temem por suas vidas. "Vou levar o tanto de gente que eu puder" pic.twitter.com/EW4q51cewG — Crimes Reais (@CrimesReais) June 13, 2021

O portal de notícias Correio 24 horas informa que 200 policiais trabalham na perseguição que chegou ao sexto dia. Apesar de já ter uma extensa ficha policial e ser foragido da polícia, os crimes no Distrito Federal começaram em 9 de junho, quando Cláudio Vidal, 48, e os dois filhos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, foram assassinados.

Os bombeiros informaram que Cleonice estava sem roupas. As investigações apontam que Lázaro Barbosa de Sousa (32 anos), é o principal suspeito de cometer o crime – e a Polícia Civil do DF encontrou pelo menos dois esconderijos onde ele se escondia para cometer crimes. pic.twitter.com/J7JBeY2xyw — Crimes Reais (@CrimesReais) June 13, 2021

Após o triplo homicídio, ele fugiu levando a empresária e mãe da família Cleonice Marques, 43, de refém. Ela foi encontrada morta três dias depois em uma mata. O acusado é conhecido por saber sobreviver no mato e ter barracos neste tipo de local.

“A gente identificou que esses esconderijos foram utilizados por ele em tempos anteriores aos crimes. Como ele vivia muito nessa região de mata, eram locais utilizados por ele”, disse o delegado Leandro Ritt, chefe da DRS. pic.twitter.com/dM7fWCVvfO — Crimes Reais (@CrimesReais) June 13, 2021

Em 10 de junho, o homem teria invadido uma residência que fica a 3km do local onde o triplo homicídio aconteceu e deixou uma mulher e um caseiro reféns por 3 horas.

Lázaro é foragido da Justiça. Ele foi condenado por um homicídio na Bahia, além de ser investigado por crimes de estupro e roubos. Segundo a Polícia Militar de Goiás, ele alega estar possuído por um espírito e também teria dito que “vai levar o tanto de gente que puder”. pic.twitter.com/O77CFFS3sC — Crimes Reais (@CrimesReais) June 13, 2021

No terceiro dia de fuga, Lázaro fez mais um refém e roubou um carro em Ceilândia, incendiado e abandonado em Cocalzinho, em Goiás, onde encontrou um comparsa.

Lázaro ainda ateou fogo em uma casa na noite deste sábado (12), em Cocalzinho, após passar a tarde em uma chácara, onde fez um refém: "Amarrou meu filho, o obrigou a cozinhar e a fumar maconha”, além de ingerir bebida alcoólica, destruir o carro do rapaz e cortar fios de wi-fi. pic.twitter.com/4HN42SjdSH — Crimes Reais (@CrimesReais) June 13, 2021

Em 12 de junho, ele fez um caseiro de refém teria em mais uma chácara, dessa vez próxima à Lagoa Samuel. Após deixar essa residência, ele foi para outra chácara, onde baleou três homens – deixando dois em estado grave – e roubou duas armas de fogo

Em 17 de maio deste ano, Lázaro fez uma família refém na mesma região e também ameaçou as vítimas com faca e arma de fogo. Nesse crime, ele mandou as pessoas ficarem nuas e, das 19h até meia-noite, prendeu os homens no quarto e as mulheres “ficaram servindo jantar para ele”. pic.twitter.com/QjIFSaDmS2 — Crimes Reais (@CrimesReais) June 13, 2021

No final da noite de sábado houve troca de tiros do suspeito com a polícia, que conseguiu escapar enquanto ateava fogo a uma casa em Cocalzinho, onde roubou e abandonou mais um carro.

AGORA: Caçada ao serial killer Lázaro Barbosa entra no 5° dia em Brasília e Goiás. Após matar 4 pessoas em Ceilândia, ele é perseguido por 200 policiais. Ontem ele se deparou com uma viatura da PM, trocou tiros é fugiu em Cocalzinho. Moradores deixaram suas casas na região. pic.twitter.com/uXWONATDDH — Renato Souza (@reporterenato) June 14, 2021

Lázaro Barbosa é natural de Barra do Mendes, no interior da Bahia. Lá ele teria cometido ao menos dois homicídios e possui um mandado de prisão por conta do homicídio qualificado, além de outros dois por roubo qualificado.