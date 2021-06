Meu chefe está me assediando: Jovem é socorrida de abuso sexual após pedir ajuda em bilhete enviado por delivery

Uma funcionária de uma lanchonete conseguiu evitar uma violência sexual ainda mais grave após pedir ajuda para os clientes por meio de uma nota em um guardanapo. O caso aconteceu em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

De acordo com o portal Tvi 24, a jovem, de 19 anos, enviou o guardanapo com o pedido de ajuda dentro de um saco com uma refeição entregue por delivery.

“Por favor, chame a polícia nesse endereço. Meu chefe está me assediando e está tentando me drogar. Sou cozinheira. Por favor, não é brincadeira”, escreveu a jovem no pedaço de papel entregue a um casal que chamou a polícia.

Após a polícia chegar no local, o homem de 48 anos, foi acusado de fazer ameaças e tentar agarrar a funcionária. Ele ainda teria tentado fazê-la beber uma mistura de vinho com cocaína e oferecido dinheiro em troca de relações sexuais.

No local foram encontradas duas buchas de cocaína e o guardanapo com a nota de socorro. O acusado não foi detido e um inquérito será aberto para apurar o crime.