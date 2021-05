Eles estão vivos: Família acredita em vestígios de meninos desaparecidos há mais de 40 dias em floresta no Amapá

As buscas pelos jovens que desapareceram em 8 de abril na floresta amazônica em Calçoene, no extremo norte do Amapá, continuam. Os adolescentes Renato Siqueira de Jesus e Fabrício Barbosa, de 13 e 14 anos, estão desaparecidos há 47 dias.

De acordo com o Diário do Amapá, a advogada Marcilene Rocha, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/AP (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amapá), disse em entrevista ao programa Café com Notícia que os familiares dos garotos desaparecidos acreditam que eles estão vivos.

Depois de terem sido interrompidas duas vezes, as buscas pelos adolescentes estão sendo feitas por populares, amigos e mateiros locais – que são moradores da região com experiência na mata.

Publicado por Helton Brazão en Viernes, 14 de mayo de 2021

No último sábado (22), um grupo com 27 indígenas de Oiapoque, das aldeias Manga, Curipi, Ahumã e Espírito Santo, da etnia Karipunas, também formaram uma equipe para auxiliar nas buscas junto ao Corpo de Bombeiros.

Possíveis vestígios e hipóteses

Os vestígios dos meninos são pequenas alterações na vegetação como marcas em árvores, além de uma cabana encontrada na mata e uma saca de cebola idêntica a que eles usavam quando saíram para apanhar açaí.

“Essa saca eles usavam para fazer a chamada peçonha, para apanhar os frutos nas árvores, mas agora foram achados pedaços dela na amarração dessa cabana, além de pegadas e a própria cadela que os acompanhava e retornou para casa”, disse Marcilene.

Os jovens, que se conheceram no dia em que sumiram, não foram mais vistos depois de saírem para apanhar açaí na floresta que possui mata fechada, pontos alagados e diversos rios.

De acordo com uma entrevista dada por Rafael Cambraia, um dos líderes da equipe de busca, ao jornal o Metropolitano, não existe dúvidas de que os meninos estão vivos.

Ele atualiza frequentemente seu perfil do Facebook com fotos e vídeos das buscas, assim como dá informações sobre o caso na rede social.

Ele acrescenta que Fabricio tinha experiência no extrativismo de açaí nativo e isso pode ajudar a mantê-los a salvo.

“Provamos com todas as pistas achadas que eles ainda estão vivos, porém pelas pistas podemos perceber que estão debilitados e apresentam algumas vezes surtos de alucinações. Estão assustados, reações comuns por conta das toxicidades de alguns alimentos nativos”, explicou.

O assunto rapidamente começou a ser comentado nas redes sociais e internautas relembraram histórias sobrenaturais sobre desaparições na mata que fazem parte especialmente da cultura do norte do Brasil.

pra quem é de fora, o “encanto” é estar sob o poder de algo maior

provavelmente dos espíritos da mata. aqui no norte acreditamos nesses encantamentos



quando alguém vira “encantado” é pq se tornou um espírito ou algo assim — alana miranda 🙂 (@pequeninobrecho) May 22, 2021

quem está buscando acredita q estão vivos, essa é a esperança. tudo indica q estão vivos, pq encontram marcas nas árvores e pegadas. ao q parece, eles fogem, têm medo. algumas pessoas acreditam q eles estão tão perto q ouvem os mateiros mas se escondem ou algo assim — alana miranda 🙂 (@pequeninobrecho) May 22, 2021

mamae falou que vovó se perdeu na mata quando tinha 4 anos de idade e ficou dias desaparecida e quando foi achada tava muito desnorteada, mas o que mais chamou atenção foi que tinha uma concha na perna dela. daquelas pequenas de praia mas não grudada e sim DENTRO da pele — karil (@estressade) May 24, 2021

depende da definição de bruxas, né. pode ser facilmente apenas pessoas de crença forte ou de qualquer religiao mais incomum. de qualquer forma, minha avó ficou muito aerea e perdida depois de achada, e segundo mamãe a minha bisa avó teve que fazer varios "trabalhos" pra desfazer — karil (@estressade) May 24, 2021

o enfeitiçamento que tinham colocado nela. aparentemente tudo ficou bem depois, inclusive essa é a avó que faleceu recente, viveu muito e sempre contava historias típicas do interior, historias de matinta e curupira. eh isso tenho medo mas minhas origens sao fortes — karil (@estressade) May 24, 2021

Eu cresci fazendo trilhas nas florestas do Oiapoque, íamos à pé pra roça da minha vó, raramente íamos de canoa. Não se perder e sempre seguir alguém era regra. O caminho no chão normalmente era marcado, mas a floresta confunde e tenho certeza que tem seres que habitam nela! — Mayara Teodoro • VACINA JÁ! (@subsistindo) May 24, 2021

É importante recordar que os familiares e as equipes de busca precisam de doações para continuar a procura dos jovens.

Pix: 756.268.292-53

Maiores informações: 98420-3784

Ponto de arrecadação em Macapá: Av. Pedro Baião, 1501, Trem