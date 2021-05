Neymar se envolve em escândalo sexual: detalhes da história que quebrou seu contrato com a Nike

No ano passado o jogador Neymar teve seu patrocínio cancelado com a Nike, mas as razões deste rompimento só foram reveladas agora.

De acordo com o The Wall Street Journal, o craque brasileiro foi afastado devido ao fato de que “se recusou a cooperar em uma investigação de boa fé sobre acusações de atos ilícitos cometidos contra uma funcionária”.

A publicação denunciou que uma funcionária da Nike contou em 2018 para suas amigas e alguns colegas da empresa que Neymar tentou forçá-la a fazer sexo oral em 2016 enquanto ela estava em seu quarto de hotel em Nova York . Somente em 2019 a funcionária manifestou o desejo de prestar denúncia.

Na época, o jogador estava uma viagem em Nova York para apresentar um calçado cujo design foi inspirado em um modelo de tênis usado por Michael Jordan e foi a um evento na boate Up & Down.

“Depois da meia-noite, na madrugada de 2 de junho, os funcionários do hotel pediram à funcionária e a outro funcionário da Nike que ajudassem Neymar, que parecia bêbado , a chegar ao seu quarto de hotel. Ela disse que quando ficou sozinha por um breve momento no quarto com Neymar, ele tirou sua cueca e tentou forçá-la a fazer sexo oral nele. Ela disse que Neymar tentou impedi-la de sair do quarto e depois a perseguiu pelo corredor do hotel enquanto ainda estava nu”, escreveu The Wall Street Journal.

Confira mais:

Anos depois, durante um fórum criado pela Nike para permitir que os trabalhadores da empresa “compartilhassem experiências e preocupações”, a suposta vítima de Neymar decidiu revelar que o jogador do Paris Saint Germain , que na época ainda estava no FC Barcelona, tentou abusá-la no quarto do hotel onde ele estava hospedado.

O porta-voz de Neymar afirmou em nota que “Neymar Jr. se defenderá vigorosamente contra esses ataques infundados caso haja denúncia, o que não aconteceu até agora”.

O jogador também usou seu Instagram para se manifestar sobre as acusações: