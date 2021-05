Vídeo mostra momento em que jogador de futebol fica pendurado de 11º andar de hotel

Francisco Duarte, jogador de futebol no time uruguaio Rentista, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros da Cidade de Buenos Aires, na Argentina, na última terça-feira (25) depois que o hotel onde estava hospedado pegou fogo.

De acordo com a ESPN, o atleta de 21 anos ficou pendurado pela varanda do 11º andar e pediu ajuda. Ele conseguiu apoiar um dos pés em uma saliência na parede da construção.

“Tudo que fiz foi pegar uma calça, estava com uma camiseta e saí descalço e peguei o celular para usar a lanterna porque não tinha luz por causa do curto-circuito. Eu vi muita fumaça preta, e havia um calor que me envolvia por dentro e eu não conseguia sair. Felizmente não me desesperei e mantive a calma, abri a janela e não era bem uma varanda, era como um pequeno degrau”, revelou.

Confira mais:

Os bombeiros conseguiram resgatá-lo e encaminhá-lo diretamente para um hospital devido a inalação de fumaça. Ao todo, quatro pessoas foram socorridas com os mesmos síntomas.

REUTERS/Sebastiao Moreira

“Tudo durou 30, 35 minutos; na minha cabeça foram dois dias. Tive medo porque era sorte, tudo podia acontecer. Os bombeiros chegaram muito rápido, eu fiquei cinco ou dez minutos ali na janela e os bombeiros chegaram. Quando vejo que estão chegando, é como se tivesse caído na realidade”, desabafou.