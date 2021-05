VÍDEO: População obriga assassino a desenterrar corpo da vítima com as próprias mãos

Após uma semana desaparecida, o corpo de Pascuala Díaz Díaz, uma mexicana de 38 anos, foi encontrado devido a ação independente dos habitantes da cidade de San Juan Chamula, em Chiapas, no México.

De acordo com o portal de notícias Repórter Indigo, uma equipe de buscas formada por vizinhos encontrou roupas da vítima e um facão ensanguentado em uma área montanhosa. Eles então foram atrás do suposto autor do crime macabro e decidiram fazer justiça com as próprias mãos.

Confira mais:

Após interrogar o companheiro da vítima, o assassinato foi confessado informalmente e o paradeiro do seu corpo detalhado. A revolta levou os presentes a obrigarem o acusado a desenterrar com as próprias mãos a vítima.

#Chiapas: En Muquem, San Juan Chamula, tsotsiles interrogan a Pedro H. D. un feminicida para que diga dónde ocultó el cuerpo de Pascuala Díaz Díaz, de 38 años, quien desapareció el pasado 16 de mayo. pic.twitter.com/TkKqClViiC — Isaín Mandujano (@isain) May 23, 2021

A comunidade tentou linchar o acusado, mas depois ele foi entregue às autoridades.