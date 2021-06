Serial killer do DF: Vídeo mostra desespero de mulher com suposta invasão nesta terça-feira

Após tentar invadir uma chácara e trocar tiros com um caseiro em Edilândia, Goiás, o serial killer Lázaro Barbosa, de 33 anos, foi supostamente avistado novamente na manhã desta terça-feira (14).

De acordo com o jornalista Douglas Protázio, fundador do jornal Diário de Ceilândia, o último encontro com o “serial killer do DF” aconteceu em uma propriedade rural onde teria passado a noite escondido.

Em um vídeo divulgado é possível ver o desespero de uma das moradoras da casa ao saber que o assassino estava nas proximidades.

ATENÇÃO: O cerco ao serial killer Lázaro Barbosa está se fechando. No começo da manhã desta terça-feira (14/06), o assassino foi visto em uma propriedade rural onde teria passado e noite. pic.twitter.com/VuLiMrbtgn — Douglas Protázio (@douglasprotazio) June 15, 2021

O sargento Alecsandro Coutinho Sousa afirma que o sujeito está cercado pela polícia.

Câmeras de segurança também flagraram Lázaro hoje, por volta da seis horas da manhã em uma fazenda de Edilandia. Os donos do local encontraram o elemento, que prometeu não fazer mal a ninguém e disse que só queria se alimentar.

Ele fugiu novamente portando uma mochila e não parecia estar ferido.

