Professora evita feminicídio ao perceber algo estranho em casa de aluno durante aula online

Uma professora evitou o feminicídio da mãe de um dos seus alunos graças a sua perspicácia. O caso ocorreu durante as aulas do Ensino Fundamental Nº9 de Quilmes, na Argentina.

De acordo com o portal ABC, o aluno sempre se desconectava das aulas online sem justificativa. Logo, gritos puderam ser ouvidos pela chamada e a preocupação da docente aumentou.

Flavia Angelino decidiu então ir até a casa do aluno, onde se deparou com a mãe da criança fugindo enquanto o pai a perseguia e atacava com uma faca.

Una maestra detectó que un alumno no se estaba conectando en las clases virtuales y terminó salvando a la mamá: evitó un femicidio a puñaladas pic.twitter.com/svkmZDR8zZ — TN – Todo Noticias (@todonoticias) June 1, 2021

A violência não foi denunciada pelos vizinhos e a professora contou que nunca soube de nenhuma informação por parte do menino, que era mais introvertido nas aulas.

A vítima sobreviveu e passa por cirurgia para tratar um pneumotórax – quando o ar vaza para o espaço entre os pulmões e a parede torácica – causado pelo esfaqueamento. O homem foi detido pela polícia logo após fugir do local do crime.