Um vídeo divulgado recentemente por Matt Wright em sua conta do TikTok traz mais um retrato da vida selvagem e de sua relação com os crocodilos. Para quem não o conhece, o influenciador compartilha em suas redes sociais registros de contatos com diversos animais, em especial destes tipos de répteis.

Nesta oportunidade, Matt aparece em um lago com um crocodilo, enquanto outro indivíduo está na outra ponta prendendo uma corda.

O que chama a atenção principalmente nesta gravação, é que o animal se aproxima cada vez mais do influenciador e mesmo com todas as iniciativas de Wright, o crocodilo parece que quer se aproximar e possivelmente protagonizar talvez um ataque.

Internautas comentaram sobre o vídeo

Junto com as mais de 200 mil visualizações somente nesta plataforma, os internautas aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas impressões sobre este momento, rendendo diversos comentários, dentre eles:

“Já saberemos o que aconteceu quando esse homem deixar de publicar vídeos”;

“O crocodilo querendo comê-lo e ele tranquilo”;

“Como isso é possível. Loucura!”;

“Nunca tinha visto nada assim antes”;

“Que loucura, eu fiquei bastante agoniado aqui”.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok.

