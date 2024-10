VÍDEO: Imagens mostram pânico quando box trancado começou a pegar fogo no Shopping 25

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um box do Shopping 25, no Brás, no Centro de São Paulo, começou a pegar fogo. O local estava trancado e funcionários e lojistas tentaram, desesperados, abrir as portas. Eles não conseguiram e as chamas se alastraram pelo prédio (assista abaixo). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo após mais de seis horas, no entanto, os trabalhos de rescaldo continuam nesta quinta-feira (31).

ANÚNCIO

O vídeo foi gravado por um comerciante que presenciou a cena, por volta das 6h20 de quarta-feira (30). As pessoas que estavam no shopping perceberam que uma fumaça saía de um box, que estava com as portas de ferro trancadas, localizado no térreo.

Em meio a gritos desesperados, vários homens tentaram arrombar as portas, mas não conseguiram. Logo depois disso a fumaça se espalhou pelo estabelecimento e as pessoas começaram a correr. Só aí o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Depois disso, o incêndio se propagou pelos 18 mil metros quadrados do shopping e destruiu mais de 200 lojas, segundo estimaram os bombeiros. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Três pessoas receberam atendimento médico por conta da inalação da fumaça.

LEIA TAMBÉM:

Trabalho de rescaldo

Os bombeiros continuam a fazer a operação de rescaldo no Shopping 25, na Rua Barão de Ladário, nesta manhã. Em entrevista ao jornal “Bom Dia SP”, da TV Globo, o major Glauco Castilho Rossi destacou que 11 viaturas e 22 homens da corporação continuam fazendo vistorias e apagando pequenos focos de fogo que podem estar ativos.

“Nosso foco agora é fazer uma avaliação mais adequada do prédio com o amanhecer do dia. Trabalhamos durante toda a madrugada não só fazendo a inspeção, mas também revirando os materiais de carga de incêndio [que facilitaram as chamas], como por exemplo roupas e sapatos. Nós reviramos esse material identificando novos focos e fazendo a extinção”, afirmou o mahor.

ANÚNCIO

“O principal objetivo durante a madrugada foi extinguir esses focos e garantir a segurança de todos, para a próxima fase do trabalho. Com apoio de outros órgãos vamos fazer uma nova avaliação e definir em que momento conseguimos liberar o espaço”, ressaltou.

Incêndio de grandes proporções atingiu shopping na Rua Barão de Ladário, no Brás, no Centro de SP (Reprodução/TV Globo)

Investigação

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Shopping 25 estava vencido. De acordo com o capitão Maykon Cristo, responsável pela operação que ainda trabalha para combater as chamas, o documento foi válido até agosto passado e ainda não tinha sido renovado.

“[A documentação] não está em dia. O AVCB tá vencido em agosto desse ano. [Sem o AVCB] poderia estar funcionando apenas em fase de regularização. Não é o caso de se fechar imediato quando não se tem AVCB, mas [precisaria ter bombeiro civil] durante o horário de funcionamento”, esclareceu o capitão à TV Globo.

Segundo Cristo, esse laudo tem que ser renovado periodicamente, pois atesta as condições de segurança para funcionamento do estabelecimento. A direção do Shopping 25 ainda não se pronunciou a respeito do incêndio e do AVCB vencido.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um inquérito para apurar o caso. O promotor de Habitação e Urbanismo Moacir Tonani Junior quer saber a existência ou não de documentação necessária para o funcionamento do estabelecimento, além de eventual omissão na fiscalização pelo poder público municipal.

No Cadastro de Edificações do Município (CEDI), é possível ver que o imóvel na Rua Barão de Ladário está irregular desde 2019. O AVCB venceu em agosto, mas segundo o promotor, é preciso checar se os bombeiros deram um prazo para regularização.