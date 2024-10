Incêndio no Shopping 25 Brás é controlado e bombeiros entram no local

Após mais de seis horas de intenso combate às chamas, as equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu o Shopping 25 Brás, na Rua Barão de Ladário, região central de São Paulo. Conforme reportagem do G1, a confirmação veio após mais de 6 horas de ação das equipes.

De acordo com a reportagem, ao menos 24 viaturas e 76 bombeiros atuaram no local para tentar controlar as chamas. Em nota, a Defesa Civil confirmou que parte do telhado do imóvel desabou. Em decorrência do incêndio, os prédios vizinhos ao local foram esvaziados.

“Estima-se que cerca de 200 pequenas lojas tenham sido atingidas pelo incêndio, que resultou no colapso do telhado. Entretanto, a Defesa Civil informa que não há risco de colapso estrutural total da edificação”.

A entrada dos bombeiros no local para combate interno às chamas só foi autorizada após o fogo ser controlado pelo exterior. Ainda não foram divulgadas informações sobre a possível causa do incêndio ou sobre como o fogo teve início.

Três pessoas precisaram de atendimento médico

Conforme a reportagem, ao menos três pessoas precisaram ser encaminhadas para atendimento médico. Uma delas é funcionária de uma das lojas do shopping e foi encontrada desacordada na calçada após inalar fumaça. O estado de saúde da mulher, que não teve sua identidade revelada, é considerado estável. Outras duas pessoas também foram atendidas pelo mesmo motivo, sendo que uma delas, atendida no AMA Pari, já teve alta.

Por conta da ocorrência, ruas da região seguem bloqueadas e algumas linhas de ônibus tiveram seu itinerário alterado.

Nas redes sociais, diversos internautas compartilharam imagens do incêndio e da fumaça, que pode ser vista de diversas regiões de São Paulo.