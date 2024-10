Incêndio no Shopping 25 gera bloqueios de vias e desvio de linhas de ônibus no Centro de SP; veja quais são

Incêndio no Shopping 25, no Brás, no Centro de SP, gera interdições de vias e desvios de linhas de ônibus

O incêndio de grandes proporções que atinge o Shopping 25 na Rua Barão de Ladário, na região do Brás, no Centro de São Paulo, gera bloqueios de vias e desvios de linhas de ônibus nesta quarta-feira (30). O Corpo de Bombeiros ainda trabalha para combater as chamas e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou quatro quarteirões por questões de segurança.

Os pontos fechados ficam nos cruzamentos da Rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro e na Rua Júlio Ribeiro com a Rua Muller. O desvio é feito pela Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, seguindo pela Avenida Celso Garcia.

A SPTrans informou que sete linhas de ônibus que passam pela área sofrem desvios. Confira quais são abaixo:

174M/10 Vl. Sabrina - Museu do Ipiranga

2105/10 Jd. Filhos da Terra - Lgo. da Concórdia

2123/10 Vl. Medeiros - Liberdade

2127/10 Pq. Edu Chaves - Liberdade

2161/10 Pq. Edu Chaves - Pça. do Correio

271F/10 Center Norte - Metrô Belém

272N/10 Pq. Novo Mundo - Pq. D. Pedro II

A SPTrans destacou que os desvios são realizados desde 6h30 por conta do incêndio. “Desvio no sentido do centro: normal até a Rua Barão de Ladário, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Avenida Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, prosseguindo normal.”

Incêndio

As chamas começaram no Shopping 25 às 6h20 e mobilizam pelo menos 22 viaturas e 65 homens do Corpo de Bombeiros. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensa fumaça na região (veja abaixo). Não há informações sobre feridos, apenas relatos de duas pessoas socorridas após inalarem fumaça.

O Shopping 25 fica em uma área bem movimentada do comércio do Brás, nas proximidades da “feira da madrugada”. A administração do local ainda não se pronunciou sobre o incêndio.

Os bombeiros ainda tentam controlar as chamas no local. Não há detalhes sobre o que pode ter provocado o incêndio e a quantidade de lojas atingidas pelo fogo. No dia anterior, comerciantes reclamavam de falta de energia na região.

No último domingo (27), outro incêndio atingiu um galpão de compras na Rua Doutor João Alves de Lima, também no Brás. Foram enviadas 12 viaturas e 40 bombeiros para controlar o fogo, que não deixou feridos.