Caminhoneiro que ligou para o filho e avisou que matou ex-esposa enforcada é procurado pela polícia

Um caminhoneiro de 55 anos é suspeito de matar a ex-esposa dentro de casa e fugir, durante a madrugada deste domingo (6).

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o crime aconteceu na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, ele ligou para um dos filhos e o avisou sobre o crime.

Ao chamar a PM, o jovem, de 24 anos, contou que o pai, Nilton Ferreira Gomes, confessou o crime durante a ligação.

A vítima foi identificada como a manicure Sandra Maria França, de 46 anos.

De acordo com o filho do casal, os pais foram casados por 25 anos e decidiram se separar em 2024, mas ainda moravam no mesmo lar e tinham um relacionamento conturbado.

Ainda de acordo com as informações, o homem ainda é procurado pela polícia.

ANÚNCIO

Com informações do site G1