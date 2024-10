Vídeo: Incêndio toma conta de prédio comercial no Brás, Zona Leste de SP

Incêndio em prédio comercial no Brás.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um incêndio que atinge um prédio comercial na região do Brás, zona leste de SP, durante a manhã deste domingo (27). Conforme informações publicadas pelo G1, o Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas, mas ainda não obteve sucesso em controlar o fogo.

Aproximadamente 12 viaturas e 40 bombeiros estão envolvidos na ocorrência registrada logo nas primeiras horas do dia. Até o momento não foram divulgadas informações sobre vítimas ou sobre as causas do incêndio.

Repercussão nas redes sociais

Na internet, diversos usuários do X, antigo Twitter, compartilharam imagens que mostram a extensão das chamas e da fumaça proveniente do incêndio. Os registros, feitos de diversos ângulos, mostram o prédio em chamas com uma extensa cortina de fumaça que pode ser vista até mesmo da região central de São Paulo.

