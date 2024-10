VÍDEOS: Incêndio de grandes proporções atinge o Shopping 25, no Brás, Centro de São Paulo

Incêndio de grandes proporções atinge shopping na Rua Barão de Ladário, no Brás, no Centro de SP

Um incêndio de grandes proporções atinge o Shopping 25 que fica na Rua Barão de Ladário, na região do Brás, no Centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). As chamas começaram por volta das 6h30 e mobilizam pelo menos 22 viaturas do Corpo de Bombeiros. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensa fumaça na região e muita gente aglomerada na via pública (veja abaixo). Não há informações sobre feridos.

O Shopping 25 fica em uma área bem movimentada do comércio do Brás, nas proximidades da “feira da madrugada”. A administração do local ainda não se pronunciou sobre o incêndio.

Os bombeiros ainda tentam controlar as chamas no local. Não há detalhes sobre o que pode ter provocado o incêndio e a quantidade de lojas atingidas pelo fogo. No dia anterior, comerciantes reclamavam de falta de energia na região.

Equipes da Polícia Militar também atuam no local para afastar as pessoas e fechar ruas, facilitando a atuação dos bombeiros. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também estão na área.

De acordo com a SPTrans, ao menos oito linhas de ônibus que operam pela região são desviadas por conta do incêndio.

Outro caso

No último domingo (27), outro incêndio atingiu um galpão de compras na Rua Doutor João Alves de Lima, também no Brás. Foram enviadas 12 viaturas e 40 bombeiros para controlar o fogo, que não deixou feridos.

Informações recentes revelaram que o prédio, que abrigava um depósito de materiais domésticos e eletrônicos, corre risco de desabar em decorrência dos danos estruturais causados pelo incêndio.