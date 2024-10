“Não há perigo nenhum dele desabar”, diz bombeiro sobre Shopping 25 incendiado no Brás, em SP

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Shopping 25, no Brás, venceu em agosto e ainda não tinha sido renovado

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Shopping 25, que fica na Rua Barão de Ladário, na região do Brás, no Centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Maycon Cristo, “não há risco desse prédio desabar”.

As chamas começaram às 6h20 e mobilizam pelo menos 22 viaturas e 65 homens do Corpo de Bombeiros. Até o momento, 200 lojas foram atingidas. Em conversa ao Brasil Urgente, da Band TV, o capitão falou sobre a estabilidade do prédio.

“Não há risco desse prédio desabar. A gente está monitorando, com equipamento, a movimentação desse prédio. Ele está estável. Não há perigo nenhum dele desabar. Em algumas imagens aéreas, você consegue ver que o teto dele está retorcido. Era o esperado, em razão de a estrutura ser metálica”, disse.

Embora o combate às chamas tenha ocorrido conforme o planejado, o principal problema estava relacionado com a grande quantidade de material combustível, fazendo com que o fogo se espalhasse com mais facilidade.

“Não tivemos dificuldade. A gente tinha água que a gente já trouxe com os nossos caminhões. Quando necessitou do abastecimento, tinha água disponível na rede de hidrante público. A dificuldade que a gente encontra nesse incêndio é, justamente, a quantidade de material combustível que tem para se queimar. Lógico, isso demanda muito esforço do nosso profissional”, disse.