"Trancaram a gente lá", revela mulher hospitalizada após inalar fumaça em incêndio no Shopping 25

Incêndio no Shopping 25, no Brás, no Centro de SP, gera interdições de vias e desvios de linhas de ônibus

Uma funcionária que trabalhava no Shopping 25 Brás no momento em que começou o incêndio na manhã de hoje (30) revelou que as saídas do andar superior foram fechadas. Em entrevista ao G1 a mulher, que foi hospitalizada após inalar muita fumaça, revelou ter desmaiado logo após conseguir deixar o prédio em chamas.

Sem se identificar a jovem, que segue hospitalizada, revelou ter passado por momentos aterrorizantes. Ao notar a fumaça ela tentou utilizar duas saídas que dão acesso ao shopping vizinho, o Stunt, mas encontrou ambas trancadas.

Segundo ela, no momento em que buscou pelas saídas alternativas a fumaça já tomava conta do local, tornando difícil de se locomover pela escada. “Fui tentar a rampa que dá acesso ao Shopping Stunt e eles trancaram lá. Aí fui tentar pela outra, eles tranaram também. Então eles literalmente trancaram a gente com a fumaça lá dentro”.

Ela relatou como conseguiu deixar o local

Em seu relato à reportagem do G1, a jovem conta que chegou para trabalhar cedo e que perto das 7 horas notou o início da correria no Shopping 25. Segundo ela, funcionários das lojas vizinhas começaram a gritar “fogo”, sendo que somente então ela reparou em uma grande quantidade de fumaça saindo pelo ralo ao lado da loja. “A gente foi tentando fechar a loja e quando fui ver já tinha muita fumaça. Tava tudo muito preto”.

Ela então explica que rapidamente tudo foi tomado pela fumaça e que encontrou dificuldades em achar uma saída. “Já comecei a passar mal. Tava tendo força só mesmo para poder sair do shopping. No que saí, já desmaiei”.

A mulher foi socorrida por um casal que a levou ao hospital, onde permanece recebendo atendimento médico.

Incêndio controlado

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio no Shopping 25 Brás, localizado na rua Barão de Ladário, foi controlado após seis horas de combate ao fogo.

As causas do incêndio não foram identificadas até o momento, mas lojistas disseram que o local ficou sem energia elétrica durante a tarde da última terça-feira (29). Nas redes sociais, diversos internautas compartilharam imagens do incêndio e da fumaça, que pode ser vista de diversas regiões de São Paulo.