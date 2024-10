Incêndio no Brás: Enel envia equipes para desligar rede elétrica no local

Equipes da Enel foram direcionadas à região em que ocorre um incêndio de grandes proporções no Brás, em São Paulo. Conforme informações do Metrópoles, as equipes foram deslocadas para realizar o desligamento da rede elétrica na Rua Barão de Ladário, como forma de apoio ao Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações, a equipe realizou o desligamento da energia para eliminar o risco elétrico, visto que as chamas chegaram a atingir a rede. Em esclarecimento, a Enel informou que não foram abertos chamados para falta de luz na rua em questão, durante a noite dos dias 29 e 30 de outubro.

Entenda o caso

Um incêndio de grandes proporções atinge o Shopping 25 localizado na Rua Barão de Ladário, no Brás. Informações revelam que as chamas começaram por volta das 6h30, sendo que ao menos 22 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas ao local. Até o momento, as equipes seguem atuando no combate às chamas.

Interdições na região

Para auxiliar no trabalho do Corpo de Bombeiros e garantir a segurança das pessoas que transitam ao redor do local, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), bloqueou parte das ruas ao redor.

Os pontos de bloqueio ficam nos cruzamentos da Rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro, e na Rua Júlio Ribeiro com a Rua Muller.

A SPTrans informou que sete linhas de ônibus sofreram desvios. São elas: