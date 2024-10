Auto de vistoria do Shopping 25 estava vencido; três pessoas foram atendidas por conta da fumaça

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Shopping 25, no Brás, venceu em agosto e ainda não tinha sido renovado

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Shopping 25, no Brás, no Centro de São Paulo, atingido por um incêndio desde a manhã desta quarta-feira (30), estava vencido. De acordo com o capitão Maykon Cristo, responsável pela operação que ainda trabalha para combater as chamas, o documento foi válido até agosto passado e ainda não tinha sido renovado. Apesar do desespero de lojistas e funcionários, não há registro de feridos. Três pessoas foram atendidas por terem inalado fumaça.

“[A documentação] não está em dia. O AVCB tá vencido em agosto desse ano. [Sem o AVCB] poderia estar funcionando apenas em fase de regularização. Não é o caso de se fechar imediato quando não se tem AVCB, mas [precisaria ter bombeiro civil] durante o horário de funcionamento”, esclareceu o capitão à TV Globo.

Segundo Cristo, esse laudo tem que ser renovado periodicamente, pois atesta as condições de segurança para funcionamento do estabelecimento. A direção do Shopping 25 ainda não se pronunciou a respeito do incêndio e do AVCB vencido.

As chamas no estabelecimento, localizado na Rua Barão de Lazário, começaram às 6h20 e mobilizaram pelo menos 22 viaturas e 65 homens do Corpo de Bombeiros.

“É um incêndio gigante em proporções. A gente tá falando de uma edificação de 18 mil metros quadrados que está tomada pelas chamas. É um comércio popular que tem muita carga de incêndio, muito material combustível para ser consumido por esse incêndio. A nossa preocupação neste momento é que o incêndio não se propague para as edificações vizinhas. Então, a nossa atuação nesse momento é nos limites da edificação, no perímetro dela, para que o fogo não passe para as demais as edificações do quarteirão”, declarou o capitão.

Parte do teto do shopping desabou, assim como a estrutura que fica na parte de trás. Não há detalhes sobre o que pode ter provocado o incêndio e a quantidade de lojas atingidas pelo fogo. No dia anterior, comerciantes reclamavam de falta de energia na região.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero de lojistas e funcionários, que felizmente conseguiram sair do shopping a tempo e não ficaram feridos (assista abaixo). Os bombeiros atenderam três pessoas, que inalaram fumaça e foram levadas a hospitais da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Ruas interditadas

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou quatro quarteirões por questões de segurança. Os pontos fechados ficam nos cruzamentos da Rua Barão de Ladário com as ruas Oriente e João Teodoro e na Rua Júlio Ribeiro com a Rua Muller. O desvio é feito pela Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, seguindo pela Avenida Celso Garcia. O acesso da Avenida do Estado para a Rua São Caetano também foi bloqueado.

A SPTrans informou que sete linhas de ônibus que passam pela área sofrem desvios. Confira quais são abaixo:

174M/10 Vl. Sabrina - Museu do Ipiranga

2105/10 Jd. Filhos da Terra - Lgo. da Concórdia

2123/10 Vl. Medeiros - Liberdade

2127/10 Pq. Edu Chaves - Liberdade

2161/10 Pq. Edu Chaves - Pça. do Correio

271F/10 Center Norte - Metrô Belém

272N/10 Pq. Novo Mundo - Pq. D. Pedro II

Conforme a SPTrans, os desvios são realizados desde 6h30 por conta do incêndio e seguem por tempo indeterminado. “Desvio no sentido do centro: normal até a Rua Barão de Ladário, Rua Oriente, Rua Rubino de Oliveira, Avenida Rangel Pestana, Largo da Concórdia, Rua do Gasômetro, prosseguindo normal.”