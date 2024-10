Lojas amontoadas e corredores estreitos: como era o interior do Shopping 25 antes do incêndio

O Shopping 25 Brás foi atingido por um incêndio de grandes proporções na manhã desta quarta-feira, dia 30 de outubro. Conforme publicação feita pelo Metrópoles, o local em questão é a unidade que fica na Rua Barão de Ladário, nas proximidades de um dos maiores circuitos de compras da cidade de São Paulo.

De acordo com a publicação, o shopping atingido pelo fogo possui uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados que são divididos em diversos “box”, pequenas lojas de estrutura simplificada. No local, o principal foco é o comércio de roupas e acessórios, sendo que os comerciantes já começavam as preparações para as vendas de final de ano.

Lojas no interior do Shopping 25 Brás antes do incêndio. (Reprodução / Google Avaliações)

Em imagens, obtidas por meio da ferramenta de avaliações do Google, é possível notar que o interior do prédio era composto pelas diversas lojas, distribuídas de forma a criar corredores estreitos que, costumeiramente, ficavam cheios de compradores.

Chamas não estão controladas

Até o presente momento, o combate às chamas no Shopping 25 segue sendo realizado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Não foram divulgadas informações sobre as prováveis causas ou sobre como ocorreu o início do fogo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o desespero de lojistas e funcionários que tentaram salvar parte das mercadorias existentes no local.

Conforme informações confirmadas pela Prefeitura de São Paulo, duas pessoas foram levadas ao Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, no Tatuapé, e seguem em observação pela inalação de fumaça. Uma terceira foi atendida no AMA Pari, ficou em observação e já teve alta.