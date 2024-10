Ministério Público abre inquérito para apurar incêndio no Shopping 25, em São Paulo

Incêndio no Shopping 25, no Brás, no Centro de SP

Na própria quarta-feira (30), dia do incêndio no Shopping 25, no Brás, em São Paulo, o promotor de Habitação e Urbanismo Moacir Tonani Junior, do MP (Ministério Público), abriu inquérito para apurar o caso.

Ele quer saber a existência ou não de documentação necessária para o funcionamento do estabelecimento, além de eventual omissão na fiscalização pelo poder público municipal.

O fogo teve início por volta das 6h40 e foi controlado após cerca de seis horas. O teto colapsou e os bombeiros estimam que 200 lojas foram atingidas pelo incêndio.

O promotor quer apurar a documentação do imóvel acerca da regularidade, tanto do AVCB, expedido pelo Corpo de Bombeiros, como as licenças de funcionamento, expedidas pela municipalidade, pela subprefeitura.

No Cadastro de Edificações do Município (CEDI), é possível ver que o imóvel na Rua Barão de Ladário está irregular desde 2019. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do shopping venceu em agosto, mas segundo o promotor, é preciso checar se os bombeiros deram um prazo para regularização.

Outro caso

No último domingo (27), outro incêndio atingiu um galpão de compras na Rua Doutor João Alves de Lima, também no Brás. Foram enviadas 12 viaturas e 40 bombeiros para controlar o fogo, que não deixou feridos.

Informações recentes revelaram que o prédio, que abrigava um depósito de materiais domésticos e eletrônicos, corre risco de desabar em decorrência dos danos estruturais causados pelo incêndio.