Incêndio no Brás: Materiais inflamáveis dificultam o combate às chamas no Shopping 25

Em declaração à imprensa o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Maycon Cristo, afirmou não ter uma previsão para a extinção do incêndio que atinge o Shopping 25, no Brás, em São Paulo. A rua Barão de Ladário e outras nas proximidades seguem interditadas durante o combate às chamas.

De acordo com o Metrópoles, ainda não é possível saber exatamente o que causou o início das chamas, no entanto, os bombeiros afirmaram que a grande quantidade de inflamáveis no interior do local dificulta o controle do fogo.

“Estamos falando de um incêndio em um local de 18 mil metros quadrados, com bastante carga de combustível”, afirma o capitão. Uma das possibilidades é de que o local já estivesse se preparando para as festividades de fim de ano, aumentando a carga de material inflamável em seu interior.

“A maior dificuldade que a gente tem nesse combate é justamente a quantidade de carga de incêndio. Tem muita coisa para queimar”, afirma.

Falta de segurança impede entrada dos bombeiros

Conforme a fala do capitão, nenhum bombeiro chegou a entrar no prédio para combater as chamas, visto que o prédio não oferece os requisitos mínimos de segurança para a ação direta.

Além disso, o capitão reforçou desconhecer a necessidade dos quatro caminhões-pipa posicionados no local, uma vez que não faltou água para combate às chamas em nenhum momento.

Todos os andares do shopping foram tomados pelas chamas, que podem se espalhar para os prédios vizinhos. Como medida de segurança, a rua foi interditada e os demais comércios ao redor esvaziados.

Nas redes sociais, diversos internautas compartilharam imagens do incêndio e da fumaça, que pode ser vista de diversas regiões de São Paulo.