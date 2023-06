Garoto de programa suspeito pela morte do ator Jeff Machado é preso; ‘amigo’ segue foragido

O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, indiciado pela morte do ator Jeff Machado, de 44, encontrado enterrado dentro de um baú, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta sexta-feira (2). Ele e Bruno de Souza Rodrigues, de 37, que segue foragido, tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça na quinta-feira (1º).

Conforme o site G1, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) deflagrou uma operação nesta manhã para cumprir os mandados de prisão. Os agentes estiveram em quatro endereços ligados aos suspeitos, mas apenas Jeander foi localizado e preso.

O rapaz tentou fugir ao ver os policiais, mas acabou se entregando. Bruno Rodrigues ainda não foi encontrado e é considerado foragido.

Os dois suspeitos negam ter matado o ator e atribuem o crime a uma outra pessoa. Em depoimento à polícia, Bruno Rodrigues afirmou que Jeff foi morto depois que filmou uma relação sexual para postar nas redes sociais. Segundo ele, um homem chamado Marcelo fez sexo com a vítima e, logo depois, a assassinou com um “mata-leão”, segundo revelado pelo jornal “O Globo”.

Jeander também deu sua versão sobre o caso. Ele contou que conheceu Jeff em um aplicativo de namoros e, no último dia 23 de janeiro, ele foi até a casa do ator. Eles estariam acompanhado de uma terceira pessoa. O rapaz disse que, em um determinado momento, foi tomar banho e quando saiu já encontrou a vítima deitada na cama, morta, com um fio em volta do pescoço.

O suspeito disse que o suposto autor do crime afirmou, na ocasião, que “é isso que faz com quem passa HIV para os outros”. Em seguida, ele e Bruno teriam sido obrigados a ajudar na ocultação do corpo de Jeff. Foi quando o colocaram dentro do baú e o enterraram em uma casa em Campo Grande, onde foi encontrado pela polícia no último dia 22.

No entanto, conforme a polícia, Bruno Rodrigues e Jeander, que eram amigos há muitos anos e costumavam participar de encontros amorosos juntos, armaram um golpe financeiro, que resultou na morte de Jeff Machado. Assim, ambos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

A família da vítima afirma que Bruno estava com cartões os bancários e as chaves do carro e da casa do artista. Além disso, o homem, que é ex-funcionário da TV Globo, é acusado de extorquir o ator prometendo a escalação em novelas.

As defesas de Bruno e Jeander não foram encontradas para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Bruno de Souza Rodrigues ainda não foi encontrado e é considerado foragido (Reprodução/TV Globo)

Família agradece a polícia

Após a decretação da prisão temporária dos dois, a família de Jeff Machado publicou uma nota, por meio dos seus advogados:

“A família de Jefferson Machado Costa vem por meio desta nota informar que recebeu com satisfação e conforto a decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital que decretou a prisão temporária de Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinicius da Silva Braga.

Até aqui foram 117 dias de dor e tristeza por parte da família, mas sempre com esperança, acreditando na polícia e no andamento das investigações.

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a delegada Ellen Souto e toda sua equipe de policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que desde o primeiro dia se esforçaram na elucidação dos fatos. Por fim, aguardamos o término das investigações com zelo e confiança, inclusive com análise de novas tipificações de outros crimes cometidos pelos.”

Jeff Machado integrou o elenco da novela "Reis", da TV Record

Relembre o caso

Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano, mas sua família só ficou sabendo quando uma ONG que cuida de animais entrou em contato informando que os oito cães do ator foram achados abandonados.

Os animais, da raça Setter, tinham chip de identificação e seis deles foram encontrados em Santa Cruz , no Pechincha e em Campo Grande, na Zona Oeste. Um animal morreu e outro segue desaparecido.

Depois disso a polícia passou a investigar o desaparecimento do artista e o corpo acabou achado enterrado no baú, que estava em uma casa alugada, no último dia 22. A dona do imóvel prestou depoimento e indicou quem foi Bruno Rodrigues quem alugou o local.

A mãe do ator disse que, neste intervalo até o corpo do ator ser localizado, ela recebia mensagens por aplicativo de mensagem de uma pessoa que se passava por ele. No entanto, ela desconfiava, pois os textos não eram semelhantes aos que o filho costumava enviar.

Por conta do avançado estado de decomposição, Jeff Machado foi identificado por meio das digitais. Os exames necroscópicos também não conseguiram determinar as causas da morte. Mas, como ele foi encontrado com um fio de aço em volta do pescoço e com as mãos e pés amarrados, em posição fetal, a suspeita é que ele tenha sido estrangulado e depois colocado dentro do baú.

Jeff Machado ficou quase quatro meses desaparecido e foi achado morto e enterrado em baú (Agencias)

