Caso Jeff Machado: ator achado morto em baú tinha fio em volta do pescoço e mãos amarradas

O corpo do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, mais conhecido como Jeff Machado, que foi encontrado queimado e enterrado dentro de um baú, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, apresentava sinais de violência. Segundo o advogado Jairo Magalhães, que representa a família, a vítima tinha um fio de aço em volta do pescoço e as mãos amarradas.

“O corpo foi encontrado dentro do baú, com as mãos amarradas e com esse fio metal, algo que lembra um cabo de aço, em volta do pescoço. Esse detalhe leva a crer que ele foi alvo de um estrangulamento, mas ainda aguardamos o laudo com a causa da morte”, contou o advogado ao site G1.

Conforme o defensor, uma espécie de líquido também foi passado no corpo do ator. A substância em questão ainda será analisada, mas a polícia acredita que seja algum produto para minimizar o cheiro da decomposição.

A identidade do ator, que estava desaparecido desde janeiro deste ano, foi confirmada por meio da análise das impressões digitais. A mãe dele, Maria das Dores Machado, que mora em Santa Catarina, chegou ao Rio de Janeiro na quarta-feira (24) para fazer a liberação para o sepultamento.

Magalhães disse, ainda, que o baú onde o ator foi enterrado era semelhante a um que ele tinha em casa, o que levanta a suspeita de que o crime tenha sido cometido por algum conhecido da vítima.

“Esse baú pertence ao Jeff, é parecido a um outro que ele tem na casa dele, e foi retirado de lá. É uma outra pista que levou a delegacia a desconfiar de quem estava envolvido no caso: a de que era uma pessoa que tinha acesso à casa do Jeff”, contou Jairo Magalhães.

A morte do ator segue em investigação na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Relembre o caso

Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro janeiro deste ano, mas sua família só ficou sabendo quando uma ONG que cuida de animais entrou em contato informando que os oito cães do ator foram achados abandonados.

Os animais, da raça Setter, tinham chip de identificação e seis deles foram encontrados em Santa Cruz , no Pechincha e em Campo Grante, na Zona Oeste. Um animal morreu e outro segue desaparecido.

A mãe do ator disse que, neste intervalo até o corpo do ator ser localizado, ela recebia mensagens por aplicativo de mensagem de uma pessoa que se passava por ele. No entanto, ela desconfiava, pois os textos não eram semelhantes aos que o filho costumava enviar.

Carreira

Jeff Machado era natural de Araranguá do Sul, em Santa Catarina. Ele participou da novela ‘Reis’, da TV Record, que estreou em março de 2022, onde fazia o papel de um soldado filisteu.

Antes disso, já havia atuado como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, videoclipes e programas de TV.

Ator Jeff Machado integrou o elenco da novela "Reis", da TV Record (Reprodução)

