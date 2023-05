Caso Jeff Machado: Investigação aponta para dois suspeitos pela morte e ocultação do cadáver

Após semanas de investigação, os policiais da Delegacia de Descobertas e Paradeiros do Rio de Janeiro apontam para dois suspeitos pela morte e ocultação do cadáver do ator Jeff Machado. Foram indiciados por homicídio triplamente qualificado Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícios da Silva Braga e o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que pode pedir a prisão dos dois acusados, segundo notícia do G1.

Bruno já tinha sido apontado como um dos suspeitos na investigação. De acordo com a polícia, ele já trabalhou na Rede Globo, em 2018, e teria enganado o ator com promessas de colocá-lo em uma novela da emissora.

Segundo a família, os cartões de crédito estavam com Bruno e ele continuou movimentando as contas mesmo após o desaparecimento do ator e ele também estava com as chaves da casa e do carro de Jeff.

Já o nome de Jeander é novidade na investigação e ainda não foi revelada qual sua participação no assassinato do ator. O que se sabe é que ele conhecia Jeff e tinha uma relação próxima com o ator.

RELEMBRE O CRIME

Ator Jeff Machado, de 44 anos, que estava desaparecido desde janeiro, foi achado morto e enterrado em baú, na Zona Oeste do Rio (Reprodução/Redes sociais)

O corpo de Jeff Machado foi encontrado amarrado e enterrado dentro de um baú em Campo Grande no último dia 22, mas segundo a polícia, ele teria morrido no final de janeiro. Os peritos encontraram ainda um fio de aço enrolado em seu pescoço.

A última pessoa a falar com ele foi sua mãe, no dia 19 de janeiro, e no dia 21. A partir daí, quando a mãe ligava ele apenas respondia que não podia falar, e passava a responder pelo Whatsapp com textos que sua mãe acreditava não serem dele.