Advogada é encontrada morta dentro de carro com marca de tiro na testa; motivação ainda é mistério

A Polícia Civil investiga a morte da advogada Jessyka Alessandra da Conceição, de 29 anos, que foi encontrada dentro de um carro com uma marca de tiro na testa, em Novo Progresso, no Pará. Segundo a corporação, foi encontrada uma arma calibre .380, além de munições dentro e fora do veículo. A motivação do crime ainda é um mistério.

O caso aconteceu na quarta-feira (31). O delegado Magno Conceição, responsável pelo caso, disse que nenhum pertence da vítima foi levado. O corpo foi achado dentro do veículo, parado em uma avenida da cidade, depois que a mãe da advogada rastreou o celular dela, já que ela não respondia aos contatos.

Jessyka era paranaense, mas morava no Pará, onde atuava como advogada. O delegado destacou que foram solicitadas perícias e são realizadas diligências para apurar as circunstâncias do assassinato.

Já a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) informou, em nota, que o presidente da comissão de defesa das Prerrogativas, Braz Mello, já oficiou e cobrou providências das autoridades para uma investigação célere do caso.

“[Desejamos a] prisão dos envolvidos, bem como seja esclarecida a motivação do crime, principalmente se está ligado ao seu exercício profissional como advogada”, destacou o texto.

