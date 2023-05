“Queimado concretado e enterrado dentro de baú”: Corpo de ator desaparecido desde janeiro é encontrado

O corpo do ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, que estava desaparecido desde janeiro deste ano, foi encontrado por policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPPA) no Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, os restos mortais do ator estavam queimados e misturados a concreto dentro de um baú que estava enterrado a dois metro de profundidade em um terreno em Campo Grande, na zona oeste do Rio.

Jeff desapareceu em 27 de janeiro janeiro, mas sua família só ficou sabendo quando uma ONG que cuida de animais entrou em contato por causa dos oito cães do ator, que estavam abandonados. A mãe do ator disse que neste intervalo ela recebia mensagens por aplicativo de mensagem de uma pessoa que se passava por ele, mas não escrevia como ele.

LEIA TAMBÉM: Presente do mal: mulher morre após comer bombons que ganhou no dia do aniversário, no RJ

Jefferson Machado da Costa era catarinense, o ator participou da novela ‘Reis’, da Record, que estreou em março de 2022, onde fazia o papel de um soldado filisteu.

Antes disso, já havia atuado como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em campanhas, eventos, videoclipes e programas de TV.