Hoje tem Mega-Sena de R$ 10 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira o primeiro sorteio da Mega-Sena de primavera, que terá mais outros dois sorteios na semana, um na quinta e outro no sábado.

No sorteio desta terça-feira, o prêmio estimado para o apostador que tiver a sorte de acertar as seis dezenas é de R$ 10 milhões.

As casas lotéricas estarão recebendo até 19h as apostas da Mega-Sena. A aposta simples, em cartela com seis números, custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado ao vivo a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente em seu site e nas redes sociais.

O último sorteio da Mega-Sena foi no sábado passado, quando ninguém levou o prêmio principal. Trinta e sete apostadores acertaram a quina e ganharam R$ 59.039,36 cada.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena de sábado.

LEIA TAMBÉM:

Prêmio da Super Sete salta para R$ 2,2 milhões

A Super Sete também não teve ganhadores no sorteio realizado nesta segunda-feira (27) e seu prêmio acumulou em R$ 2,2 milhões para o próximo sorteio da loteria, na quarta-feira.

Ontem, não só ninguém acertou as sete dezenas sorteadas como também não teve nenhum ganhador na faixa das seis dezenas.

Os únicos premiados foram os apostadores que acertaram 5 das 7 dezenas sorteadas. Foram 61 apostas e cada uma ganhou R$ 895,77.

Veja os números sorteados para a Super Sete de segunda-feira.