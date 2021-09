Pronto para faturar R$ 7 milhões? Veja números da Mega-Sena

A Mega-Sena está com seu prêmio acumulado e promete pagar neste sábado (26) um prêmio de R$ 7 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado são:

09, 16, 34, 36, 49, 60

SORTEIO ANTERIOR

Trinta e cinco apostadores chegaram bem perto de beliscar esse prêmio na quarta-feira, acertando cinco das seis dezenas sorteadas. Cada um deles ganhou R$ 45.154,92.

Outras 2.517 apostas receberam prêmios individuais de R$ 896,99 da Mega-Sena.

OUTRAS LOTERIAS:

Prêmio da Super Sete chega a R$ 2 milhões

A Super Sete continua acumulado seu prêmio principal sorteio após sorteio. Na última sexta-feira, mais uma vez, ninguém levou o prêmio principal para casa.

Três apostadores acertaram seis dezenas e cada um deles vai levar para casa R$ 12.503,15. Outros 70 fizeram a quina e ganharam, cada um, R$ 765,49.

Veja os números sorteados para a Super Sete na sexta-feira

A loteria retoma o sorteio na próxima segunda-feira (27), a partir das 20h.

Com a mudança do horário de sorteio da Super Sete, as apostas podem ser feitas até 19 nas casas lotéricas.