Mulher fica furiosa após os sogros comerem seu bolo de casamento enquanto ela aproveitava a lua de mel

Uma mulher recém-casada ficou furiosa ao descobrir que seus sogros comeram seu bolo de casamento enquanto ela e o marido aproveitavam a lua de mel.

Segundo o The Mirror, a mulher compartilhou sua história de forma anônima no Reddit. Ela disse ter passado por uma “montanha-russa emocional” após ter se casado com o homem de seus sonhos e, ao retornar de uma curta lua de mel, descobrir que seus sogros haviam comido o bolo de casamento restante sem deixar um pedaço para eles.

Em sua postagem, ela disse estar furiosa com a atitude de seus sogros e sem conseguir entender a “falta de sensibilidade” deles. “Meu marido e eu decidimos servir muitos cupcakes para os convidados em nosso casamento enquanto guardávamos nosso pequeno bolo apenas para fotos e para congelar até nosso aniversário de um ano”.

Ela seguiu explicando que o casal estava com um orçamento apertado o que fez com que a lua de mel durasse somente quatro dias. Pensando também em auxiliar os sogros, o casal permitiu que eles ficassem hospedados em sua casa durante os dois dias seguintes ao casamento, de forma que eles poderiam conseguir passagens mais baratas para voltar para casa.

“Quando eu e meu marido voltamos da lua de mel, nosso bolo tinha acabado”.

Segundo ela, o problema todo não estava no valor do bolo, mas sim na intenção que o casal tinha em preservá-lo até o aniversário de 1 ano. “O bolo não era muito caro, mencionamos a eles claramente que queríamos preservá-lo. Quando confrontados, meus sogros disseram que guardar um bolo de casamento por um ano é nojento e eles nos fizeram um favor”.

A mulher finaliza dizendo estar chateada pois a atitude de seus sogros “arruinou uma tradição que queríamos fazer”.

Após compartilhar sua história, os demais usuários do Reddit compreenderam a situação a mulher e foram rápidos em dizer que ela estava certa em se irritar.

“Talvez você e seu marido iniciem uma nova tradição, onde você compra um bolo chique e marca o dia de comer o bolo”, sugeriu um usuário, enquanto outro reforçou a atitude dos sogros como algo ruim. “Você fez um favor a eles e eles, de forma arrogante, comeram algo que você estava guardando e depois dispensaram você, alegando que estavam ‘te fazendo um favor’”.

Outro usuário comentou somente que ela deverá se acostumar com a situação: “Mantenha isso em mente, é assim que seus sogros funcionam”.