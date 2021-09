Acumulada, Super Sete tem prêmio de R$ 2 milhões

A Super Sete está acumulada e pode pagar R$ 2 milhões no concurso 149, sorteado na noite desta segunda-feira (27) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.



Veja os números de hoje:

4 – 0 – 5 – 2 – 0 – 8 – 3

O último sorteio da loteria aconteceu na sexta-feira (24). Na ocasião, ninguém acertou a faixa principal, mas três pessoas marcaram seis números e receberam R$ 12.503,15 cada.

A loteria também pagou R$ 765,49 a 70 apostadores que fizeram cinco acertos.

Clique aqui para conferir o último sorteio da Super Sete

LEIA TAMBÉM:

Reprodução

Lotofácil

A Lotofácil pode pagar R$ 3,5 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas do concurso 2333, que também foram sorteadas na noite desta segunda-feira.

Veja os números:

01 – 04 – 06 – 07 – 08

09 – 10 – 11 – 13 – 15

17 – 18 – 19 – 20 – 23



No último sábado (25), ninguém adivinhou a totalidade das bolas que saíram do globo e, por isso, o valor acumulou. Na ocasião, 222 pessoas “bateram na trave”, marcando 14 pontos. Cada uma delas recebeu R$ 1.859,41.

Já quem fez 13 acertos – 7.993 apostadores – levou para casa o humilde prêmio de R$ 25.

Veja como foi o sorteio de sábado da Lotofácil

Quina

A Quina tem prêmio estimado em R$ 4,4 milhões no concurso 5668, também sorteado nesta noite.

Veja os números:

02 – 03 – 21 – 36 – 77

No sábado passado, ninguém acertou as cinco dezenas da loteria, o que fez com que o prêmio acumulasse. A disputa, no entanto, foi acirrada. Cento e quatro apostadores marcaram a quadra (quatro pontos) e levaram para casa R$ 5.200,37.

Já o terno (três dezenas) premiou 5.640 apostas com R$ 144,20.

Perdeu o último sorteio da Quina? Recupere aqui

Reprodução/ Google

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.