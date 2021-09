Modelo paulista morre em acidente de carro na BR-153, em Goiás

A modelo Amanda Pedrassa, de 35 anos, morreu em um acidente de carro na BR-153, em Anápolis, Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela estava sem cinto de segurança no banco traseiro do carro, que capotou. Natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, a modelo estava de férias e passeava pela região.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado (25). Segundo a PRF, Amanda seguia com um tio, que dirigia o veículo, e uma tia. Chovia no momento em que o condutor perdeu o controle em um espelho d’água, saiu da pista sentido Goiânia/Anápolis e acabou capotando.

Como estava sem cinto, a modelo foi arremessada para fora do carro. Amanda chegou a ser socorrida, mas morreu em um hospital de Anápolis. O tio dela sofreu ferimentos no punho e a tia, lesões leves.

O corpo da modelo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado pelos familiares na tarde de sábado.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da modelo. No Instagram, onde ela costumava mostrar sua rotina de trabalho como modelo comercial, ela acumulava mais de 7 mil seguidores.