Jovem perde pedaço do dedo após manutenção em unhas de acrigel no Rio

Uma jovem de 24 anos perdeu um pedaço do dedo após realizar manutenção nas unhas de acrigel. O caso aconteceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e viralizou no Tik Tok.

Jenneffer Souza está internada, já passou por duas cirurgias e aguarda pela terceira. Parte do osso precisou ser removida por conta de uma bactéria.

Tudo aconteceu porque, no começo do mês, ela estava com um ferimento no polegar e foi retocar as unhas. Foi quando a responsável pelo procedimento acabou passando fibra de vidro sobre o machucado. Não demorou para as dores tomarem contam.

Os médicos chegaram a receitar antibióticos e outros remédios, mas as cirurgias foram inevitáveis.

Assista ao relado da jovem. As imagens são fortes:

Jenneffer pretende remover as demais unhas quando deixar o hospital e diz que resolveu compartilhar a história como um alerta. Ela ganhou mais de 78 mil seguidores após as publicações.