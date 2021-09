Sol deve voltar à capital paulista nesta quinta-feira; confira a previsão do tempo

A frente fria que está sob o litoral paulista se afasta e o tempo volta a esquentar nos próximos dias na capital. Segundo a previsão do Climatempo, a quinta-feira (23) terá sol, com algumas nuvens, e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica limpo novamente.

A temperatura mínima deve ser de 11ºC e a máxima, 22º. Não há probabilidade de chuva e a umidade do ar varia entre 47% e 74%.



Já o sol nasce às 5h56 e se põe às 18h03.

Na sexta-feira (24) o sol volta a predominar e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. A madrugada ainda deve ser fria com termômetros em torno dos 12°C, enquanto as máximas podem chegar aos 26°C. Não há expectativa de chuva para a Grande São Paulo.