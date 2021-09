Prefeitura de Diadema recebe inscrições de concurso com 81 vagas temporárias para agente de cozinha

A Prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, recebe inscrições do concurso público que visa preencher 81 vagas temporárias para agente de serviços de cozinha. O salário é de R$ 1.535,81 para uma carga horária de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 6 de outubro.

Segundo o edital, podem concorrer às vagas candidatos que cursaram até o 5º ano do ensino fundamental e que tenham experiência mínima de seis meses na área. Além do salário, os selecionados vão receber auxílio-transporte e vale-alimentação. Do total de vagas, o edital destina 76 para ampla concorrência e cinco para pessoas com deficiência.



Leia também:

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, organizador do certame. A taxa é de R$ 38,80. Os documentos que comprovam a experiência na função também serão exigidos no momento do cadastro.

As provas objetivas estão previstas para o dia 24 de outubro. Serão 25 questões de múltipla escolha, abordando temas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.

Os profissionais selecionados terão vínculo inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais 12, a critério do governo municipal, conforme estabelece o edital.

Cronograma: