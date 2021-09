São Paulo vai entregar 2,5 milhões de doses da Coronavac a outros estados

O governador do estado de São Paulo João Doria anunciou nesta quarta-feira que o Instituto Butantan vai encaminhar 2,5 milhões de doses da vacina Coronavac para os estados do Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso.

De acordo com o governador, o contrato feito com os estados tem como objetivo acelerar o programa de imunização nessas regiões.

Durante o mês de setembro, o Butantan completou a entrega das 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Imunização (PNI).

ANTECIPAÇÃO DA PFIZER

O governo anunciou nesta quarta ainda a antecipação de 12 para 8 semanas da segunda dose da vacina da Pfizer. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira, dia 24.

De acordo com a coordenadora-geral do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, 2 milhões de doses do imunizante já estão sendo encaminhados para os municípios para iniciar a antecipação da vacinação.

NÚMEROS NO ESTADO

O secretário estadual de Saúde Jean Gorinchteyn disse durante a coletiva que 98% da população adulta do estado de São Paulo já está vacinada com a primeira dose, 70% com a segunda dose e 52% de todas as faixas etárias está totalmente imunizadas.

Segundo o secretário, o estado tem hoje 2,4 mil pessoas internadas, 11 mil a menos do que o pico da segunda onda, em abril.