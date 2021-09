Filho se recusa a mudar mensagem da lápide do pai, que foi escolhida por sua mãe

Após o falecimento de um homem sua esposa descobriu que ele mantinha um caso extraconjugal. Ela então, decidiu personalizar a mensagem escrita em sua lápide, causando a ira de parte de sua família. Os parentes próximos pediram ao filho do casal para alterar mensagem escrita na lápide do pai, mas ele se recusa a fazer a alteração por ficar ao lado de sua mãe.

Segundo publicação feita pelo The Mirror, o rapaz foi até o Reddit compartilhar o ocorrido com os demais usuários.

“Meu pai e minha mãe tiveram um casamento muito amargo no final da vida dele, ele teve um caso de longa data com outra colega de trabalho casada e a engravidou antes de falecer. Ele planejava deixar minha mãe e fugir do país com a amante para começar uma nova vida, tinham até uma casa escolhida”, escreveu o jovem.

Conforme ele relata, seu pai já havia saído de casa para morar com a colega de trabalho quando faleceu após um ataque cardíaco. “Os papéis do divórcio nunca foram apresentados, nenhuma separação judicial. Eles estavam no processo, mas no papel eles ainda eram casados”.

Ele se recusa a mudar a mensagem escrita na lápide de seu pai

Segundo a publicação do jovem, ele e os irmãos já não moravam mais com os pais, sendo que seu irmão caçula já está cursando faculdade. Ele retornou para sua cidade natal com a intenção de auxiliar sua mãe.

Conforme seu relato, no momento em que sua mãe optou por fazer a lápide personalizada, ela estava magoada com toda a situação. Desta forma, é possível ler a seguinte mensagem: “Em memória de John Doe, filho, marido, pai e adúltero”.

Com a mensagem escrita na lápide, a família do homem e sua parceira grávida querem que a mensagem seja modificada. Mas o rapaz não pensa da mesma forma.

“Eu pessoalmente acho que está tudo bem, é quem ele era. Ele era todas essas coisas. E como é o enredo da minha mãe, não posso fazer nada”.

Diversos usuários concordaram com a postura do rapaz, ressaltando somente o nascimento de seu meio-irmão. “A única coisa pela qual sinto uma pontada de simpatia é o filho que está por vir. Sou uma pessoa de família e, goste ou não, é o seu meio-irmão e ele não pediu por isso”.