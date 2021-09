Linha 17-Ouro do Metrô: Pista expressa da Marginal Pinheiros será interditada na terça e na quinta-feira

Em função das obras da Linha 17-Ouro do Metrô, a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) informou que a pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, será interditada nesta terça e na quinta-feira, das 22h30 às 4h do dia seguinte.

A interdição ocorrerá no trecho entre a rua Engenheiro Mesquita Sampaio e 150 metros antes da avenida João Doria, na região da Chácara Santo Antonio, zona sul de São Paulo.

A alternativa para os motoristas que passarem pela região nos horários previstos para fechamento da pista será utilizar a pista local no trecho interditado e retornar para a expressa na transposição, já próxima à aveninda João Doria.

Agentes do CET estarão no local para orientar o trânsito e os motoristas nos dois períodos.