Estado de SP registra menor número de internações desde o início da pandemia

Os hospitais do estado de São Paulo registram nesta quarta-feira o menor número de pacientes internado com covid-19 desde o início da pandemia, em 2020.

Atualmente, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, estão internados 4.958 pacientes, 2.548 em enfermarias e 2.420 em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

De acordo com dados do governo estadual, no pico da pandemia o estado chegou a ter 31 mil pacientes internados, 13 mil somente em UTIs.

A taxa de ocupação de leitos nas unidades intensivas neste período chegou a 92%. Hoje é de 31,7% no estado e de 37,9% na Grande São Paulo

No balanço geral desde o início da doença, São Paulo teve 4.352.832 casos de covid-19 registrados, com 148.295 mortes.

CORONAVAC NOS ESTADOS

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira a entrega de 2,5 milhões de doses da vacina Corovac para cinco estados brasileiros, Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso.

De acordo com o governador, o contrato feito com os estados tem como objetivo acelerar o programa de imunização nessas regiões.

Os governadores desses estados também mostraram interesse em adquirir lotes da ButanVac, a vacina que vem sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, tão logo ela tenha a aprovação da Anvisa.

Durante o mês de setembro, o Butantan completou a entrega das 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Imunização (PNI).