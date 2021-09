Ninguém levou a Mega-Sena

Mais um sorteio concorrido da Mega-Sena acaba sem ganhadores nesta quarta-feira e o prêmio principal da loteria volta a subir para o sorteio do próximo sábado, quando o apostador que acertar as seis dezenas pode levar para casa R$ 45 milhões.

Quarenta e cinco apostadores chegaram bem perto e por muito pouco não botaram as mãos no prêmio da Mega. Eles acertaram 5 das seis dezenas sorteadas e por isso levarão para casa R$ 62.896,47 cada um.

Outras 4.411 apostas acertaram a quadra e ganharam prêmios individuais de R$ 916,65.

Para concorrer ao prêmio milionário da Mega-Sena do próximo sábado, o apostador deve fazer sua aposta até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas em todo país. O volante simples, com 6 números, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado sempre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Quina também acumulou

Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina no sorteio desta quarta-feira e o prêmio acumulou para esta quinta-feira em R$ 7,7 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Setenta e sete apostadores fizeram a quadra e cada um deles vai levar para casa R$ 8.713,71.

A Quina pagou ainda R$ 180,52 para 5.589 apostadores que acertaram apenas três números.

O sorteio da Quina acumulada corre nesta quinta-feira, a partir das 20h. As casas lotéricas recebem as apostas até 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

Super Sete acumulada vai pagar R$ 1,1 milhão na sexta-feira

Outra loteria que acumulou nesta quarta-feira foi a Super Sete. O próximo sorteio da loteria será realizado na sexta-feira e deve pagar ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,1 milhão.

Embora nenhum apostador tenha levado o prêmio principal, dois apostadores acertaram a sena e cada um deles vai ganhar R$ 12.487,95. Outros quarenta fizeram a quina e vão levar para casa R$ 891,99 cada.

As apostas para a Super Sete podem ser feitas até 19h de sexta-feira. A aposta simples da loteria custa R$ 2,50.

