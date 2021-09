Apostou na Super Sete? Veja os números desta quarta

O prêmio da Super Sete está acumulado em R$ 1 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. Quem acertar a faixa principal do concurso 141, sorteado na noite desta quarta-feira (8), em São Paulo, pode levar a bolada para casa.

Veja os números desta noite:

7 – 2 – 4 – 7 – 3 – 1 – 2

No sorteio de segunda-feira nenhum apostador acertou a faixa das sete dezenas, nem mesmo dos seis números. Quem mais perto chegou de botar a mão no prêmio principal foram setenta apostadores que acertaram apenas 5 números. Eles ganharam R$ 701,34 cada.

Veja os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira

O horário do sorteio da Super Sete mudou. Não é mais realizado a partir das 15h, mas após as 20h, assim como as demais loterias da Caixa. As apostas podem ser feitas até 19h, nas casas lotéricas. O jogo simples custa R$ 2,50.



Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mega-Sena

A Mega-Sena também está acumulada e pode pagar prêmio de R$ 39,2 milhões para quem acertar as seis do concurso 2407, também sorteado nesta quarta-feira.

Veja os números:

13 – 17 – 31 – 43 – 54 – 55

Segundo a Caixa Econômica Federal, o apostador que ganhar toda essa bolada de dinheiro e resolver fazer uma aplicação na poupança, por exemplo, vai levar para casa, somente no primeiro mês, um rendimento de R$ 120,4 mil.

No sorteio anterior, no sábado (4), embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 64 apostadores acertaram a quina e cada um deles levou para casa R$ 54.257,75. Outros 5.120 acertaram quatro números e cada um ganhou R$ 968,88.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50, mas o apostador que preferir pode optar por escolher mais números no volante, em um máximo de 15, mas o preço da aposta sobe substancialmente, até o máximo de R$ 22.522,50.



André Porto/Metro

Quina

A Quina está acumulada e promete pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$ 6,3 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso 5652.

Veja os números desta noite:

16 – 43 – 49 – 52 – 73

Na última segunda-feira (6), ninguém acertou os números da faixa principal de premiação, mas 66 apostadores fizeram a quadra e ganharam prêmios individuais de R$ 10.278,40. Outros 5.359 apostadores acertaram três dezenas e cada um deles ganhou R$ 190,35.

A aposta simples da Quina custa R$ 2 e pode ser feita até 19h em todas as lotéricas do país.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga os resultados no site e nas redes sociais.