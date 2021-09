Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 39,2 milhões nesta quarta-feira; veja os números sorteados

A Mega-Sena está acumulada e pode pagar prêmio de R$ 39,2 milhões para quem acertar as seis do concurso 2407, que foi sorteado na noite desta quarta-feira (8) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja os números sorteados:

13 – 17 – 31 – 43 – 54 – 55



No sorteio anterior, no sábado (4), embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 64 apostadores acertaram a quina e cada um deles levou para casa R$ 54.257,75. Outros 5.120 acertaram quatro números e cada um ganhou R$ 968,88.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50, mas o apostador que preferir pode optar por escolher mais números no volante, em um máximo de 15, mas o preço da aposta sobe substancialmente, até o máximo de R$ 22.522,50.



Quina

A Quina também está com prêmio acumulado e promete pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$ 6,3 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso 5652.



Veja os números:



16 – 43 – 49 – 52 – 73

Na última segunda-feira (6), ninguém acertou os números da faixa principal de premiação, mas 66 apostadores fizeram a quadra e ganharam prêmios individuais de R$ 10.278,40. Outros 5.359 apostadores acertaram três dezenas e cada um deles ganhou R$ 190,35.

A aposta simples da Quina custa R$ 2 e pode ser feita até 19h em todas as lotéricas do país.

Super Sete

O prêmio da Super Sete para o sorteio desta quarta-feira está acumulado em R$ 1 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. O horário do sorteio da Super Sete mudou. Não é mais realizado a partir das 15h, mas após as 20h, assim como as demais loterias da Caixa.

Veja os números de hoje:



7 – 2 – 4 – 7 – 3 – 1 – 2

No sorteio de segunda-feira nenhum apostador acertou a faixa das sete dezenas, nem mesmo dos seis números. Quem mais perto chegou de botar a mão no prêmio principal foram setenta apostadores que acertaram apenas 5 números. Eles ganharam R$ 701,34 cada.

As apostas da Super Sete também podem ser feitas até 19h, nas casas lotéricas. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga os resultados no site e nas redes sociais.