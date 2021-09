VÍDEO: Policial entra em casa em chamas e salva idoso

Um idoso de 67 anos foi salvo de um incêndio no Bairro João XXIII, em Fortaleza, no Ceará. Um policial militar que foi ao local para ajudar na ocorrência entrou no imóvel e saiu com o homem nos braços. A ação foi gravada pela câmera acoplada ao capacete do agente. Assista abaixo:

O incêndio ocorreu na tarde do último dia 27, mas as imagens só foram divulgadas nesta quarta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) fazia rondas na cidade, quando avistou o fogo no imóvel, que fica na na Rua Valdemar de Holanda. O local funcionava como ponto de reciclagem, com materiais de fácil combustão.



Leia também:

Os policiais seguiram até o local e foram informados por testemunhas que havia um idoso lá dentro, que estava gritando por socorro. Um dos agentes, então, entrou no imóvel e localizou o idoso, identificado como Jesmiel Vieira de Moraes. A vítima apresentava escoriações leves e não precisou ser levada a um hospital.

Os policiais continuaram no imóvel, onde, com a ajuda de vizinhos, controlaram o incêndio usando baldes com água. Nenhum policial ficou ferido na ação.