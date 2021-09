Jovem que aguardava por pulmão há 11 anos pede ajuda da PM e chega a tempo para transplante, em SP

Uma jovem de 21 anos conseguiu realizar um transplante de pulmão no Instituto do Coração de São Paulo (Incor), na capital paulista, graças à ajuda da Polícia Militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a família pediu ajuda da corporação para chegar o mais rápido possível até a unidade e a solicitação foi atendida. Após aguardar 11 anos pelo procedimento, a jovem conseguiu ser operada.

A ajuda ocorreu no último sábado (4). De acordo com a SSP, a jovem, identificada apenas como Jhennety, entrou em contato com a PM pedindo ajuda para chegar rapidamente ao Incor.



Assim, os policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) seguiram até a casa dela, no bairro Vila Guiomar, em Santo André, onde colocaram a jovem e mãe dela em uma viatura e as levaram até o hospital, localizado no bairro Cerqueira César, em São Paulo.

Leia também:

Com o uso dos sinais de emergência, a equipe chegou rapidamente ao Incor e o transplante de pulmão pôde ser efetuado.



“Nós estamos acostumados a atender outros tipos de ocorrência, mas quando soubemos do que se tratava nos sensibilizamos com a família e a jovem, que só tinha 11% do pulmão funcionando”, disse o sargento Claudinei Pereira, integrante da equipe que atuou no socorro. “Foi muito emocionante e gratificante poder ajudá-la. Isso nos marcou muito”, completou.