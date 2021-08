Confiras as dezenas da Mega-Sena desta quarta-feira; prêmio é de R$ 34 milhões

A Mega-Sena, concurso 2401, pode pagar a bolada de R$ 34 milhões nesta quarta-feira (dia 18) ao felizardo que adivinhar as seis dezenas da noite.

São elas:

08 – 11 – 13 – 33 – 38 – 48

No sábado passado (dia 14), nenhum apostador acertou todas dezenas e, por isso, o prêmio acumulou.

Cinquenta e duas apostas, porém, acertaram a quina (cinco pontos) e cada uma delas levou para casa R$ 49.503,96.

Outras 3.623 apostas adivinharam a quadra (quatro dezenas) e ganharam R$ 1.015,02,

Lotofácil

A Lotofácil, concurso 2311, sorteou R$ 1,5 milhã nesta quarta. O prêmio pode sair àquele que adivinhar as 15 dezenas.

Confira:

01 – 03 – 04 – 05 – 09

10 – 12 – 13 – 14 – 15

18 – 19 – 20 – 21 – 25

Seis apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil de ontem. Cada um deles levou para casa R$ 643.363,51

Um dos apostadores de sorte é da cidade de Rosana, no interior de São Paulo. As outras apostas foram feitas em Irecê, na Bahia, Belo Horizonte, Padre Paraíso (MG), Rolândia (PR) e uma pelo canal eletrônico da Caixa.

Além dos seis sortudos, 711 apostas acertaram 14 números e todas ganharam prêmios individuais de R$ 591,81.

Na faixa dos 13acertos, 21.825 apostas levaram R$ 25 cada.

Quina

Já a Quina, concurso 5635, sorteou R$ 2,3 milhões. A faixa principal compreende cinco dezenas.

Veja o resultado:

64 – 66 – 70 – 73 – 74

No sorteio de ontem da Quina, ninguém levou o prêmio principal, mas 205 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 2.041,46.

Outras 3.291 apostas acertaram o terno (três dezenas) e todos ganharam R$ 191,22 como premiação.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, a Super Sete sorteou seu concurso 132.

Veja aqui os números da sorte:

9 – 2 – 7 – 1 – 0 – 5 – 1

Um felizardo acertou a sequência completa de sete números e vai receber R$ 2.918.679,64. A aposta é do Tocantins.

Quem fez seis acertos vai ganhar R$ 9.104,83. É o caso de quatro apostadores.

Outras 67 pessoas acertaram cinco números e vão ficar R$ 776,53 mais ricos.

Na sexta-feira (dia 20), a Super Sete vai sortear prêmio no valor de R$ 150 mil.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.