SP oferece 300 vagas de emprego para mulheres em situação de violência doméstica

A Prefeitura de São Paulo realiza nos próximos dias 19 e 20 de agosto o Contrata SP – Tem Saída, evento de empregabilidade para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ao todo, serão disponibilizadas 300 vagas de emprego nas áreas de serviço e comércio.

A inciativa ocorrerá na unidade central do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), das 10h às 15h, com agendamento prévio para as candidatas que atenderem ao perfil das vagas.

Entre as 350 mulheres inscritas para o evento, que terão seus currículos analisados, a maioria é da Zona Sul da Capital. Sessenta e quatro por centro possuem o Ensino Médio completo ou incompleto. Quanto à experiência profissional, há atuação no comércio, saúde, serviços, indústria, entre outros.

A atividade integra a programação do Agosto Lilás, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e que celebra os 15 anos da Lei Maria da Penha, completados neste mês.

Durante o evento, as mulheres terão também a oportunidade de passar por oficinas sobre geração de renda com artesãs do Programa Mãos e Mentes Paulistanas, sobre reaproveitamento de alimentos com a área de nutrição da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e consultar as equipes de analistas de negócios da Ade Sampa, agência ligada ao órgão.

Contrata SP – Tem Saída (apenas para candidatas pré-selecionadas)

Dias: 19 e 20 de agosto

Horário: 9h às 16h

Local: Cate Central – Avenida Rio Branco, 252 – Centro