VÍDEO: homem tenta matar professor em bar na Bahia, mas arma falha três vezes

Um homem tentou matar um professor dentro de um bar, em Guaratinga, na Bahia. A arma do suspeito, contudo, falhou três vezes.

O caso aconteceu no último domingo (dia 15). O professor estava no estabelecimento com a noiva e ambos não perceberam a ação do suspeito.

Leia também:

SP anuncia antecipação da vacina Pfizer, mas pede que Ministério da Saúde entregue mais doses

Governo de SP lança programa com 30 mil vagas de trabalho com bolsa de R$ 535 por cinco meses

Coronavac é eficaz contra casos graves da variante delta, mostram estudos

Eles só tomaram conhecimento do fato porque uma pessoa que estava na mesa ao lado viu toda a situação. O rapaz fugiu sem ser identificado.

Assista:

A polícia tenta descobrir o motivo da tentativa de assassinato. O professor prestou depoimento no início da semana e novas testemunhas também devem ser ouvidas.