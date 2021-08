Governo de SP lança programa com 30 mil vagas de trabalho com bolsa de R$ 535 por cinco meses

O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (18) o lançamento do Programa Bolsa Trabalho, que vai contratar 30 mil pessoas para atividades em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de 4 horas diárias, durante cinco dias na semana, e a bolsa auxílio mensal de R$ 535, por cinco meses.

Poderão se inscrever no programa desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa. Além da bolsa auxílio, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), com certificado de conclusão de curso ao término do programa.



“O Bolsa Trabalho vai contratar 30 mil desempregados no estado de São Paulo. É extremamente significativo. Não há nenhum empreendimento privado que contrate, de uma única vez, 30 mil pessoas para trabalhar de forma remunerada e é o que estamos fazendo aqui em SP. É mais uma iniciativa para atender às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, desempregadas, desalentadas e que agora têm uma oportunidade de emprego” afirmou o governador João Doria (PSDB).

O programa, desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo em parceria com municípios cadastrados no programa, tem objetivo de promover a retomada de emprego e renda e vai impactar, direta e indiretamente, cerca de 120 mil pessoas, considerando que cada trabalhador vive, em média, com outros três familiares.

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção

Quem pode se inscrever?

Serão aceitas inscrições de moradores do estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo).

As pessoas elegíveis devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo, entre 23 e 29 de agosto, sendo necessário apresentar informações sobre RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.



A seleção ocorrerá até 4 de setembro e a convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial. Segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, os selecionados já começarão a receber a bolsa auxílio no mês de setembro.

Adesão dos municípios

Os municípios já realizaram a adesão ao Bolsa Trabalho, sendo que, até a tarde desta quarta-feira, 525 cidades estavam inscritas. Prefeituras que não ingressaram no programa até o momento, ainda poderão realizar a adesão até a meia-noite de hoje, por meio do portal Bolsa do Povo.

A distribuição de vagas entre os municípios aderentes considera a população, índice de vulnerabilidade social e projetos de desenvolvimento local. Já os cidadãos inscritos são selecionados conforme parâmetros do questionário socioeconômico, com priorizações de mulheres arrimo de família, maiores encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade.