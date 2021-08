Confira o resultado da Lotofácil desta terça-feira; prêmio é de R$ 4 milhões

A Lotofácil, concurso 2310, pode pagar R$ 4 milhões ao felizardo que acertar as 15 dezenas sorteadas na noite desta terça-feira (dia 17).

Confira:

01 – 03 – 05 – 06 – 07

10 – 11 – 13 – 16 – 18

20 – 22 – 23 – 24 – 25

A Lotofácil de segunda-feira (dia 16) foi dividida por oito apostadores de várias partes do País, mas três deles são do Estado de São Paulo. Dois deles são de Campinas e um de São Bernardo do Campo.

Os outros cinco felizardos fizeram suas apostas em Belo Horizonte, Ouro Verde de Minas (MG), Pouso Alegre (MG), Patos (BA) e Canoas (RS). Cada um deles ganhou R$ 119.474,36.

Outros 755 apostadores acertaram 14 números e cada um ganhou R$ 379,20.

Na faixa dos treze acertos, 17.001 apostas levaram 13 números e faturaram R$ 25 cada.

Clique aqui para ver os números sorteados pela Lotofácil.

Quina

Nesta noite, a Quina sorteou prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Pode levar a quantia quem acertar as cinco bolas que saíram do globo para o concurso 5634.

São elas:

21 – 31 – 35 – 60 – 63

Ninguém marcou a faixa principal da Quina ontem, mas 73 apostadores acertaram quatro das cinco dezenas sorteadas e ganharam R$ 5.393,52, respectivamente

Na faixa de três acertos – o chamado terno – foram 4.622 apostas premiadas e cada uma delas levou para casa R$ 128,09.

Clique para ver os números sorteados nesta segunda-feira.

Lotomania

O concurso 2205 da Lotomania pode pegar R$ 3,2 milhões para o acertador das 20 dezenas da noite.

Veja o resultado:

12 – 19 – 22 – 25 – 30

35 – 38 – 40 – 51 – 52

54 – 55 – 61 – 62 – 67

69 – 71 – 78 – 83 – 94

Na sexta-feira passada (dia 13), nenhum apostador adivinhou os 20 pontos, e o prêmio acumulou.

Cinco pessoas, porém, marcaram 19 dezenas e levaram R$ 102.760,70.

Outras 74 apostas ganharam R$ 2.330,98 cada pelo acerto de 18 pontos.

Relembre aqui o último sorteio da Lotomania.

Dupla Sena

Reprodução

Por fim, a Dupla Sena, concurso 2262, sorteou na noite desta terça R$ 1,1 milhão. Confira:

1º sorteio: 09 – 18 – 23 – 27 – 31 – 33

2º sorteio: 01 – 02 – 14 – 36 – 37 – 40

No sábado (dia 14), ninguém acertou as seis dezenas de ambos os sorteios.

No primeiro, nove pessoas acertaram a quina e ganharam R$ 5.043,06 e 599 marcaram a quadra e receberam R$ 86,59.

Já o segundo sorteio pagou R$ 4.538,76 a nove apostadores (pelo acerto de cinco pontos) e R$ 138,32 a outros 375 (pelo acerto de quatro).

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.