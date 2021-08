Estudante de direito morre após ser baleada com tiro na nuca em frente a casa de festas em MG

A estudante de direito Yasmin Martins Videira, de 20 anos, morreu após ser atingida por um tiro na nuca quando estava em frente a uma casa de festas, em Frutal, Minas Gerais. O disparo ocorreu durante uma discussão entre dois homens, que fugiram após perceberem a morte da vítima.

Segundo a Polícia Civil, imagens de uma câmera de segurança que fica próximo ao local mostraram a morte da jovem, no último domingo (15), no Bairro Progresso. Nelas, é possível ver que dois homens discutiam antes do tiro ser disparado, com ofensas e ameaças de morte.



Testemunhas relataram que a briga entre os dois começou em uma loja de conveniência que fica nas proximidades da casa de festas. Em seguida, ambos seguiram para o local onde estava Yasmin e houve o disparo. A jovem foi ferida na nuca, socorrida e levada ao Hospital Municipal Frei Gabriel, mas não resistiu e morreu.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram do local, sendo um em uma motocicleta e o outro em um carro. A Polícia Civil diz que são realizadas diligências na cidade em busca dos envolvidos.

O delegado Murilo Antonini, responsável pelo caso, informou que a investigação apura se houve um homicídio acidental, mas por erro na execução; homicídio totalmente acidental, após a arma cair no chão e disparar, ou se Yasmin foi vítima de um feminicídio. “Nenhuma linha de investigação foi descartada até o momento”, destacou.

Yasmin estudava direito na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG). A instituição de ensino superior publicou uma nota lamentando a morte da estudante.

“É com profundo pesar que a Unidade Frutal da Universidade Estadual de Minas Gerais comunica o falecimento da aluna do 3° período de Direito (noturno), Yasmin Martins Videira. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos”, disse a instituição.